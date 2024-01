Alue Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Edify Acquisition Corp":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz rund um die Alue-Aktie ergibt ein neutrales Bild. Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Alue diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Alue mit 682 JPY 4,51 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -36,41 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 18,52 Punkten, was bedeutet, dass Alue momentan überverkauft ist und somit als gut eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,06, was bedeutet, dass Alue weder überkauft noch überverkauft ist und somit als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie damit als gut für diesen Punkt der Analyse bewertet.