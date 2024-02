Alue Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der aktuelle Alue-RSI beträgt 59,15, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 liegt bei 42,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alue-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 990,22 JPY liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 869 JPY (Unterschied -12,24 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, so beträgt dieser aktuell 760,8 JPY, was zu einem positiven Trend von +14,22 Prozent führt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Die Alue-Aktie erhält insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Alue eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Alue daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt erhält Alue für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Alue-Aktie somit ein "Gut"-Rating.