Altyn Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Altyngold-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 103,24 GBP verzeichnet. Mit dem letzten Schlusskurs von 93 GBP liegt sie somit um -9,92 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 105,4 GBP über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -11,76 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Altyngold-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Altyngold-Aktie beträgt 90 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 76,98 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für Altyngold ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien verzeichnet wurden. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.