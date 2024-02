Altyn Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Altyngold. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 90,24 Punkten, was bedeutet, dass Altyngold derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 77,34 an, dass Altyngold überkauft ist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Altyngold haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Altyngold bei 92,5 GBP, was einer Entfernung von -10,32 Prozent vom GD200 (103,15 GBP) entspricht und zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 105,34 GBP, was einer negativen Abweichung von -12,19 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Altyngold-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Altyngold eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Altyngold daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Altyngold von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating versehen.