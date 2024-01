AltynGold Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Altyngold liegt der aktuelle RSI-Wert bei 41,18, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 33 eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die RSI.

Auch die weichen Faktoren, wie die Stimmung der Anleger, spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. In Bezug auf Altyngold wurden auf sozialen Plattformen überwiegend neutrale Kommentare und Themen festgestellt, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht neutral bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Altyngold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 108,15 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs weicht mit 109 GBP um +0,79 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch ein Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Altyngold in den vergangenen Wochen stabil war, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zudem wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Altyngold-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation.

