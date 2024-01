Altus Power Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Technische Analyse zeigt, dass sich die Altus Power-Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Analysten sind ebenfalls optimistisch und vergeben der Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung, basierend auf einem Kursziel von 10,4 USD. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was wiederum positiv bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz blieb stabil, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Altus Power-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Analysteneinschätzung mit einem positiven Rating versehen.