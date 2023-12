Altus Power Aktie: Das ist die Höhe!

In den vergangenen vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Altus Power festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Allerdings wurde auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Altus Power daher auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzungen für Altus Power zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im zurückliegenden Monat gibt es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen, wodurch die Aktie kurzfristig als "Gut"-Titel betrachtet wird. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 10,4 USD, was einer potenziellen Steigerung um 62,25 Prozent entspricht. Von Analystenseite erhält die Altus Power-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Altus Power als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert von 23,21 führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 42,81 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum zur Folge hat. Insgesamt resultiert daraus ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Altus Power-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,5 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 6,41 USD weicht somit um +16,55 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt sich eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 6,41 USD um +22,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt von 5,25 USD liegt. Insgesamt erhält die Altus Power-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.