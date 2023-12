Altus Power Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Altus Power-Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Die 200-Tage-Linie liegt bei 5,5 USD, während der Aktienkurs bei 5,26 USD notiert, was einem Abstand von -4,36 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 5,14 USD, was einer Differenz von +2,33 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt aktuell bei 48,55, was weder ein überkauftes noch ein überverkauftes Signal darstellt. Auch der RSI25-Wert von 51 deutet auf eine neutrale Einstufung hin. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Analysten geben der Altus Power-Aktie mehrheitlich ein "Gut"-Rating. Von insgesamt 5 Analystenbewertungen sind 5 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 10,4 USD, was einem erheblichen Potenzial von 97,72 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 5,26 USD entspricht. Somit wird auch hier eine positive Einschätzung abgegeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Jedoch wurde auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen verzeichnet, was das Gesamtbild etwas aufwertet. Insgesamt erhält Altus Power daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.