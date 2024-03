Altus Power Aktie: Ruhig bleiben!

Die Altus Power-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,81 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 5,99 USD lag, was einer Abweichung von +3,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage lag bei 6,22 USD, und der letzte Schlusskurs wich um -3,7 Prozent davon ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbetrachtung erhält die Altus Power-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Von den insgesamt 5 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Altus Power-Aktie wurden 5 als "Gut" eingestuft, während es keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen gab. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es gab keine Analystenupdates zu Altus Power im letzten Monat, und die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Anstieg um 73,62 Prozent vom letzten Schlusskurs (5,99 USD) ausgehend. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Bei der Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Altus Power-Aktie liegt bei 89, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da die Aktie als überkauft gilt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 43,86, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Altus Power.