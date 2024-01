Altus Power Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

In den letzten zwei Wochen wurde Altus Power von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Altus Power liegt bei 87,21, was bedeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Daher wird der RSI als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird diese Kategorie daher als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Altus Power-Aktie abgegeben, von denen alle 5 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es liegt kein aktuelles Analystenupdate vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 10,4 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 66,67 Prozent bedeutet. Daher erhält Altus Power ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage der Anleger trübte sich im vergangenen Monat zunehmend ein, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch neutral. Insgesamt erhält die Altus Power-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.