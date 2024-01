Altus Aktie: Das sieht interessant aus!

In den letzten zwölf Monaten wurden für Altus -Canada 4 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Updates von Analysten zu Altus -Canada. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 61,67 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 41,73 Prozent vom letzten Schlusskurs (43,51 CAD) entspricht. Basierend auf den Analystenmeinungen erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Altus -Canada-Aktie liegt derzeit bei 44, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigen keine überkauften oder überverkauften Signale, und daher wird auch hier eine neutrale Einstufung vorgenommen.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz im Netz ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Altus -Canada. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine gewöhnliche Aktivität sowie kaum Veränderungen hin.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich somit sowohl aus den Analysteneinschätzungen, dem RSI als auch dem Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung für die Altus -Canada-Aktie.