Altus Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Analysten bewerten die Aktie von Altus -Canada auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 3 "Gut"-Bewertungen, 3 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Kurzfristig betrachtet, lagen innerhalb eines Monats 1 "Gut"-Bewertung, 1 "Neutral"-Bewertung und 0 "Schlecht"-Bewertungen vor. Somit wird die Aktie aktuell mit einem "Gut" eingestuft. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 57,67 CAD, was einer Erwartung von 25,66 Prozent entspricht, basierend auf einem aktuellen Schlusskurs von 45,89 CAD. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Altus -Canada haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass die Altus -Canada-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 43,19. Auch auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) wird die Aktie mit einem Wert von 45 als weder überkauft noch -verkauft betrachtet. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Altus -Canada-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 45,46 CAD. Der letzte Schlusskurs von 45,89 CAD liegt nur geringfügig darüber, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 43,13 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem Wert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Altus -Canada-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.