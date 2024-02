Altus Aktie: Das ist beeindruckend!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analysten Bewertungen für die Altus -Canada-Aktie abgegeben. Von diesen waren 3 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Altus -Canada-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei gab es 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Gut". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 57,67 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 21,76 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 47,36 CAD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Altus -Canada somit in diesem Punkt der Analyse ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Altus -Canada liegt bei 29,41, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhalten wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Altus -Canada in Bezug auf die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist Altus -Canada somit ein "Neutral"-Wert.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Altus -Canada-Aktie ein Durchschnitt von 45,37 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,36 CAD (+4,39 Prozent Unterschied) und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt (43,56 CAD) liegt mit dem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,72 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Altus -Canada insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.