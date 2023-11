Altus Aktie: DAS heißt noch nichts

Bei Altus - Hong Kong hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung und im Buzz feststellen lassen. Diese Veränderung tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Altus - Hong Kong keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Altus - Hong Kong in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Das aktuelle KGV von Altus - Hong Kong beträgt 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 22 haben. Daher wird Altus - Hong Kong aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen kann ebenfalls die Aktienkurse beeinflussen. Unsere Analysten haben die Kommentare zu Altus - Hong Kong auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass sie neutral waren. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Altus - Hong Kong-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,14 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,13 HKD weicht somit um -7,14 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,14 HKD eine Abweichung von -7,14 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Daher erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich für Altus - Hong Kong eine neutrale Stimmung und eine gute fundamentale Bewertung, allerdings wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.