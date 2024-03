Altus Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

In den letzten vier Wochen konnten bei Altus -Canada keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, mit insgesamt sechs positiven und einem negativen Trend in den Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 34,79 und für 25 Tage bei 36,42, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Analysten bewerten die Aktie insgesamt als "Neutral", mit 3 Kaufempfehlungen, 4 Neutral-Einstufungen und 0 negativen Empfehlungen. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, wobei das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 55,07 CAD liegt, was einer positiven Entwicklung um 8,56 Prozent entspricht. Die Gesamteinschätzung basierend auf der Analysten-Untersuchung führt daher zu einer Einstufung als "Neutral".

