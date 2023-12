Altus Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Altus -Hong Kong liegt bei 50 und wird daher als „Neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 76,92, was auf eine „Schlecht“-Einschätzung hindeutet.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie von Altus -Hong Kong wurde die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität als mittel eingestuft, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht ebenfalls einem „Neutral“-Rating. Daher erhält die Aktie von Altus -Hong Kong bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Altus -Hong Kong-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,14 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,123 HKD, was einem Unterschied von -12,14 Prozent entspricht und daher zu einer „Schlecht“-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer weiteren „Schlecht“-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf die Dividende weist Altus -Hong Kong eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine „Schlecht“-Bewertung von der Redaktion.