Altus Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Aktienkurs von Altus -Hong Kong hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -22,64 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche, die bei -7,62 Prozent liegt, schneidet Altus -Hong Kong mit einer Rendite von -15,02 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem insgesamt negativen Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Altus -Hong Kong bei 0,123 HKD liegt und damit um -12,14 Prozent unter dem GD200 (0,14 HKD) liegt. Dies wird als negatives Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 0,13 HKD, was einem Abstand von -5,38 Prozent entspricht. Auch dies wird als negatives Signal interpretiert.

Das Sentiment und der Buzz rund um Altus -Hong Kong zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und erfordern daher eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Altus -Hong Kong zeigt eine Ausprägung von 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 100, was zu einer schlechten Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein insgesamt schlechtes Rating für die Aktie von Altus -Hong Kong.