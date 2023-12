Altus Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Altus -Canada heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 5,36 Punkten, was darauf hindeutet, dass Altus -Canada überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Altus -Canada überverkauft (Wert: 23,45), was zu einem "Gut"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Altus -Canada im Fokus der Diskussionen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Altus -Canada. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, wird die Altus -Canada-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Altus -Canada vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 61,67 CAD angesiedelt, was eine Performance von 40,89 Prozent bedeuten würde, da die Aktie derzeit 43,77 CAD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie damit das Rating "Gut" von der Redaktion.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Altus -Canada-Aktie mittlerweile auf 47,56 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 43,77 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,97 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 43,26 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit die Gesamtnote "Neutral".