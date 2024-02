Altus Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Bei der technischen Analyse von Altus -Canada-Aktien werden verschiedene Indikatoren herangezogen, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 45,53 CAD, was einer Abweichung von +0,99 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 45,98 CAD entspricht. Auf dieser Basis erhält Altus -Canada eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 42,89 CAD, was einer Abweichung von +7,2 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Einschätzungen der Analysten bezüglich Altus -Canada-Aktien zeigen eine überwiegend positive Tendenz. In den letzten 12 Monaten wurde der Titel 4 mal mit "Gut", 3 mal mit "Neutral" und 0 mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig wird der Aktie daher von institutioneller Seite aus ein "Gut"-Rating zugesprochen. Auch die kurzfristige Einschätzung fällt positiv aus, da in den letzten 30 Tagen 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen vorliegen. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 29,25 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 59,43 CAD führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Altus -Canada zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Altus -Canada auf Basis der technischen Indikatoren und der Analysteneinschätzungen eine positive Bewertung erhält, während das langfristige Stimmungsbild und der RSI auf "Neutral" stehen.