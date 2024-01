Die Alturas Minerals-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral angesehen. Der RSI der Alturas Minerals wird bei einem Niveau von 100 als "Schlecht" eingestuft, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls einen Wert von 100 und deutet ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 0,02 CAD für den Schlusskurs der Alturas Minerals-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,01 CAD, was einen Unterschied von -50 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen mit einem Wert von 0,02 CAD einen Unterschied von -50 Prozent auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Alturas Minerals im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,67 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich.

Die Diskussion in den Social Media in Bezug auf Alturas Minerals zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Die Diskussion konzentrierte sich hauptsächlich auf negative Themen, ohne positive Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Alturas Minerals daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.