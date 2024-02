Alturas Minerals Aktie: Das darf nicht passieren!

Alturas Minerals: Unterbewertet und mit schlechter Performance

Alturas Minerals wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,89 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt (96 Prozent) in der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Stimmung gegenüber Alturas Minerals. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden in den Diskussionen der Marktteilnehmer in den letzten Tagen verzeichnet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Alturas Minerals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,33 Prozent, was einer Underperformance von -10,73 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite mit -10,73 Prozent unter dem Durchschnittswert. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Alturas Minerals mit 0 Prozent 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments in der Branche "Metalle und Bergbau" eher unrentabel und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich daher ein gemischtes Bild für Alturas Minerals, das einerseits als unterbewertet, andererseits aber auch mit einer schlechten Performance und Dividendenrendite bewertet wird. Anleger sollten diese Faktoren berücksichtigen, bevor sie sich für oder gegen eine Investition in diese Aktie entscheiden.