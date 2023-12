Alturas Minerals Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alturas Minerals liegt derzeit bei 11,89, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Metalle und Bergbau-Branche von 320 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist. Aufgrund dessen erhält Alturas Minerals eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) von Alturas Minerals liegt bei 50, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Ebenso beläuft sich der RSI25 auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einer Bewertung von "Neutral" für Alturas Minerals.

In den letzten 12 Monaten erzielte Alturas Minerals eine Performance von -33,33 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Metalle und Bergbau-Branche im Durchschnitt um -11,25 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Alturas Minerals im Branchenvergleich eine Underperformance von -22,08 Prozent verzeichnet. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Alturas Minerals bei 0,02 CAD liegt. Dies bedeutet, dass der Kurs neutral bewertet wird, sowohl im Vergleich zum GD200 als auch zum GD50.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Alturas Minerals, mit einer Unterbewertung in Bezug auf das KGV und einer neutralen Bewertung in Bezug auf den RSI und den technischen Indikatoren.