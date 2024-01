Altura Mining Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Im Falle von Morella zeigt der RSI7 einen Wert von 75, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder Überkauftheit noch Überverkauftheit an und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für Morella. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering.

Die Trendfolge-Indikatoren zeigen, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,005 AUD liegen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Morella geführt, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Morella sowohl auf Basis des RSI, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung.