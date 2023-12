Altura Energy Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Tenaz Energy hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen erhalten, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognosen ein Aufwärtspotenzial von 85,19 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tenaz Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,12 CAD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3,78 CAD liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 4,17 CAD, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Tenaz Energy-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tenaz Energy in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Diskussionen zu Tenaz Energy zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht noch vernachlässigt wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert besprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.