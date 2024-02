Altura Energy Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Analysten haben Tenaz Energy in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer guten Bewertung versehen, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Dies führt zu einer langfristig positiven Einstufung der Aktie. Im letzten Monat gab es jedoch keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 99,43 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich insgesamt eine gute Einschätzung für Tenaz Energy.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 56,25 Punkten, was darauf hinweist, dass Tenaz Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Tenaz Energy somit ein neutrales Rating in diesem Bereich.

Die Stimmung rund um Tenaz Energy auf sozialen Plattformen war neutral, aber in den letzten zwei Tagen wurden überwiegend negative Themen diskutiert. Dadurch wird die Stimmung als schlecht eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass Tenaz Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren ein neutrales Rating erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt nahe dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist jedoch auf eine schlechte Bewertung hin, da der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich für Tenaz Energy eine gute langfristige Einstufung durch Analysten, während die technische Analyse auf neutrale bis schlechte Bewertungen hinweist. Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls negativ.