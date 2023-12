Altura Energy Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, zeigt an, wie sich die Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem die Aufwärtsbewegungen mit den Gesamtbewegungen ins Verhältnis gesetzt werden. Der RSI der Tenaz Energy liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI für die Tenaz Energy von 67, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Medien wurde Tenaz Energy in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Tenaz Energy mehrheitlich positiv, da 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Tenaz Energy liegt bei 7 CAD, was auf einen Anstieg um 86,67 Prozent hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird.

In der technischen Analyse erhält die Tenaz Energy-Aktie eine "Gut"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und eine "Schlecht"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Insgesamt wird das Unternehmen daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.