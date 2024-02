Altura Energy Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Tenaz Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,48 CAD erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 4,02 CAD, was einem Unterschied von +15,52 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,7 CAD wurde mit einem Schlusskurs von 8,65 Prozent Abweichung überboten, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Tenaz Energy momentan überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 15,71 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 37,5 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Indikatoren als "Gut" und "Neutral" eingestuft.

Analysten sind langfristig positiv gestimmt und vergeben der Tenaz Energy-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung, mit einem Kursziel von 7 CAD, was einer potenziellen Performance von 74,13 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Tenaz Energy diskutiert wurde. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominieren positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Tenaz Energy-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch basierend auf dem Anleger-Sentiment sowie den Analystenbewertungen eine "Gut"-Bewertung.