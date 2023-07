Altria Quartalsbericht Vorschau: Prognose und Ausblick auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung

Am 31. Oktober 2023, genau in 94 Tagen, wird das Altria Unternehmen seinen Aktionären die Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Das in Richmond ansässige Unternehmen ist besonders für seine Altria Aktie bekannt und daher sind die Investoren gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Zudem interessiert sie, wie sich die Altria Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Aktuell wird die Marktkapitalisierung der Altria Aktie auf beeindruckende 73,26 Milliarden Euro geschätzt. Kurz vor der Börseneröffnung am Tag der Veröffentlichung werden alle Augen gebannt auf das Ergebnis gerichtet sein. Die Analysten haben ihre Daten analysiert und prognostizieren aktuell einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 konnte das Unternehmen einen Umsatz von 4,86 Milliarden Euro...