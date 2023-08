Altria Aktien: Quartalszahlen erwartet, Analysten prognostizieren Umsatz- und Gewinnrückgang

Altria ist eines der führenden Unternehmen in der Tabakindustrie und hat seinen Hauptsitz in Richmond, Virginia. In wenigen Wochen wird das Unternehmen seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen, und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse.

Analysten gehen davon aus, dass Altria im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzrückgang verzeichnen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz 4,91 Mrd. EUR, während für das kommende Quartal ein Rückgang um -11,80 Prozent auf 4,47 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -8,60 Prozent auf 185,78 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht prognostizieren Analysten ebenfalls einen Rückgang sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Der Umsatz soll um -8,90 Prozent auf 4,76 Mrd. EUR sinken und der Gewinn um -6,60 Prozent auf denselben...