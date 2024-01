Altria Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Altria-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet. Laut der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 43,55 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 41,06 USD weicht somit um -5,72 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten bewerten die Altria-Aktie derzeit ebenfalls als "Neutral". Im letzten Jahr gab es 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 46,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 13,25 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Altria-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (37) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (58,33) führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

In den sozialen Medien wurde die Altria-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Dennoch wurden auch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, jedoch wurden auch 3 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.