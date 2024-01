Altria Aktie: Der Knaller!

In den letzten beiden Wochen wurde Altria von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien besonders negativ bewertet. Das ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden in letzter Zeit vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Stimmung der Anleger als "Schlecht" einstufen. Die Redaktion hat außerdem genau berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 2 positive und 0 negative Signale gefunden. Aufgrund dieser Auswertung wird eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 9,19, was bedeutet, dass die Börse 9,19 Euro für jeden Euro Gewinn von Altria zahlt. Dieser Wert liegt 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 37, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Daher wird er auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Altria auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 9,32 % aus, was 5,24 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 4,08 %. Diese höhere Dividendenrendite führt ebenfalls zur Einstufung "Gut".

Ein weiteres Signal, das in der technischen Analyse betrachtet wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Dieser liegt bei Altria bei 19,58, was auf eine "Gute" Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,62 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".