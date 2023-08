Altria Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Altria Group":

Per 05.08.2023, 10:07 Uhr wird für die Aktie Altria am Heimatmarkt New York der Kurs von 44 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Tabak".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Altria liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Altria vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 46,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (44 USD) könnte die Aktie damit um 5,68 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Altria-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Altria weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,25 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Tabak") von 40,75 %. Mit einer Differenz von lediglich 32,5 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Altria erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18,97 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Tabak"-Branche sind im Durchschnitt um 61,8 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -42,84 Prozent im Branchenvergleich für Altria bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 86,65 Prozent im letzten Jahr. Altria lag 67,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.