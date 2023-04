Altria Aktie: Analystenmeinungen im Fokus

In den letzten drei Monaten wurde die Aktie von Altria von Research-Analysten insgesamt mit 2 “gut”, 10 “neutral” und 1 “schlecht” bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine langfristige Bewertung von “neutral”. Eine weitere Betrachtung der Bewertungen aus dem vergangenen Monat zeigt, dass sich hier ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt: 2 Analysten stuften die Aktie als gut ein, 10 als neutral und einer schlecht. Das Mittelwert-Kursziel für Altria liegt bei $49,63. Demgegenüber steht ein letzter Schlusskurs bei $40,67 USD – eine erwartete Kursentwicklung von rund 22 Prozent.

Bei näherer Betrachtung erscheint die Altria-Aktie also in einem eher bescheidenen Licht. Analysten urteilen insgesamt neutral über das Wertpapier des US-Unternehmens und auch das zuletzt prognostizierte Kursziel liegt nicht sonderlich hoch....