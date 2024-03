Altri SGPS Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Altri":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Für Altri beträgt der RSI25 47,1, was auf eine neutrale Einstufung für 25 Tage hindeutet. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Altri in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit und Diskussion über das Unternehmen deuten ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung von der Redaktion führt.

Aus charttechnischer Sicht wird Altri eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da der Schlusskurs am letzten Handelstag nahe dem 200-Tages-Durchschnitt lag und der 50-Tages-Durchschnitt eine ähnliche Abweichung aufweist. Insgesamt erhält Altri daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.