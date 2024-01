Altri SGPS Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Altri-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 4,43 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 4,494 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,44 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 4,66 EUR nahe dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -3,56 Prozent entspricht. Somit erhält die Altri-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen über Altri in den sozialen Medien zeigen gemischte Signale. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird die Aktie von Altri als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Altri liegt bei 74,58 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 64,54 und wird als "Neutral" bewertet. Die Gesamteinschätzung des RSI fällt somit ebenfalls "Schlecht" aus.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Altri-Aktie. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität deutet auf eine positive Bewertung hin, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung, die sich zum Positiven verändert hat. Somit wird der Altri-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" verliehen.