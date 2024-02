Altri SGPS Aktie: Eine Gewinnchance?

Die technische Analyse der Altri-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs liegt bei 4,482 EUR, was einer Entfernung von +1,86 Prozent vom GD200 (4,4 EUR) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 4,55 EUR. Dies führt zu einem Abstand von -1,49 Prozent und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs der Altri, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Altri ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich eine neutrale Einschätzung für Altri feststellen. Die Diskussionsintensität war mittel und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Abschließend ergibt auch der Relative Strength-Index (RSI) eine neutrale Einschätzung für die Altri-Aktie. Der RSI liegt bei 44,94 und der RSI25 bei 50,23, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die technische Analyse und die Anleger-Stimmung auf ein neutrales Bild der Altri-Aktie hindeuten.