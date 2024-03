Altri SGPS Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Altri":

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Altri in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Diskussionen über Altri waren in etwa im normalen Rahmen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Aus Sicht der technischen Analyse ergibt sich für die Altri-Aktie ein Durchschnitt von 4,43 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,618 EUR, was einer Abweichung von +4,24 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (4,51 EUR) weist mit einer Abweichung von +2,39 Prozent eine ähnliche Tendenz auf. Somit erhält die Altri-Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie mit einem "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Altri-Aktie beträgt aktuell 13, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Altri.