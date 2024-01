Altri SGPS Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Altri":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie liefern. Bei Altri zeigten sich interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Altri-Aktie ein Durchschnitt von 4,43 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,65 EUR, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte und erhalten daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Altri erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Altri von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Altri beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 45,73 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso ist Altri auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Altri daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.