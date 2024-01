Alto Metals Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse hat ergeben, dass die Alto Metals-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,05 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,042 AUD liegt deutlich darunter, was einem Unterschied von -16 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderer Wert von 0,04 AUD, wobei der letzte Schlusskurs ähnlich hoch liegt (+5 Prozent). Aufgrund dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Alto Metals diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen grün und an keinem Tag negativ. Größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell dominieren ebenfalls positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Alto Metals liegt auf 7-Tage-Basis bei 75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und dementsprechend als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Alto Metals in dieser Analyse einen "Schlecht"-Rating.