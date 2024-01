Alto Metals Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Flughafen Zürich":

Die technische Analyse von Alto Metals zeigt, dass sich die Aktie momentan in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,05 AUD, während der aktuelle Schlusskurs bei 0,043 AUD liegt, was einer Abweichung von -14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis des längerfristigen Durchschnitts. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen beträgt 0,04 AUD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einem "+7,5 Prozent"-Rating führt. Insgesamt erhält Alto Metals daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Alto Metals eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 25, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit auch für diese Kategorie eine "Gut"-Einstufung.