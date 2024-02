Alto Metals Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Alto Metals-Aktie wird derzeit durch verschiedene trendfolgende Indikatoren bewertet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Alto Metals-Aktie beträgt 0,05 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,029 AUD liegt, was einer Abweichung von -42 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,04 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs von 0,029 AUD, was einer Abweichung von -27,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Alto Metals daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der trendfolgenden Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv für Alto Metals. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Stimmungsänderung in Bezug auf Alto Metals zeigen eine mittlere Aktivität und daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alto Metals-Aktie liegt bei 33,33, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 85, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält.

Insgesamt ergibt sich für die Alto Metals-Aktie aufgrund der verschiedenen Indikatoren eine eher negative Bewertung.