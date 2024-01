Alto Metals Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Alto Metals-Aktie wird derzeit anhand verschiedener trendfolgender Indikatoren bewertet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,05 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,042 AUD liegt, was einer Abweichung von -16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,04 AUD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,042 AUD liegt, was zu einem "+5 Prozent"-Rating führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung für die Alto Metals-Aktie führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Alto Metals in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Alto Metals-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 75, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 46,43 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit nur vereinzelten neutralen Einstellungen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Alto Metals-Aktie.