Alto Ingredients Aktie: Das ist die Höhe!

Die Aktie von Alto Ingredients wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um ihren aktuellen Trend zu bestimmen. Hierbei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet, welcher bei 3,03 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,22 USD liegt deutlich darunter, was einer Differenz von -26,73 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine andere Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 2,32 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-4,31 Prozent). Demnach erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik insgesamt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich hingegen positiv, da in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen wurden. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung für die Alto Ingredients-Aktie.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergab, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist, und somit wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Jedoch wurde gleichzeitig eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Stufe mit "Schlecht" bewertet.