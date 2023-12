Alto Ingredients Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkauft bedeutet, dass der Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen könnte, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Alto Ingredients wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,49 Punkten, was darauf hinweist, dass Alto Ingredients weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,06 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen herrschte eine positive Diskussion vor, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Alto Ingredients gesprochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Die Diskussionen in sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar beeinflussen. Bei Alto Ingredients wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertung für die Alto Ingredients-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung als "Gut" eingestuft wurde. Zusammen mit der Tatsache, dass kein Analystenupdate vorliegt, ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 10 USD und somit ein Aufwärtspotential von 258,42 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Alto Ingredients daher ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.