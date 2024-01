Alto Ingredients Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

In den letzten beiden Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Alto Ingredients diskutiert. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält Alto Ingredients auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Alto Ingredients liegt bei 96,67, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht" für die Aktie.

Analysten haben Alto Ingredients in den letzten zwölf Monaten mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 10 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 275,94 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Alto Ingredients von 2,66 USD mit -8,59 Prozent Entfernung vom GD200 (2,91 USD) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 2,94 USD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -9,52 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Alto Ingredients-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.