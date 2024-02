Alto Ingredients Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Für die Aktie von Alto Ingredients liegt der RSI bei 15,69, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, beträgt 52,78 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Alto Ingredients aktuell auf 3,02 USD, während der Aktienkurs bei 2,2 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -27,15 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,33 USD, was einer Distanz von -5,58 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Gesamtbewertung lautet demnach "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt war, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bezüglich der Intensität der Diskussionen ergibt sich ein "Neutral"-Rating, da die Anleger in ähnlicher Weise wie üblich über das Unternehmen diskutiert haben. Insgesamt wird die Alto Ingredients-Aktie somit mit "Schlecht" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Alto Ingredients besonders positiv diskutiert, wobei an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Gut" eingestuft. Somit erhält Alto Ingredients auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.