Altman auf großer Mission: Milliardeninvestition für Netzwerk von KI-Chipfabriken geplant

Initiative gegen möglichen Halbleitermangel: Großprojekt zur Zusammenarbeit mit führenden Chip-Herstellern geplant.

Sorge über mögliche Halbleiterknappheit treibt Investorensuche von OpenAI an. Die Gesellschaft möchte gemeinsam mit führenden Chip-Herstellern ein Netzwerk von Fabriken zur Produktion von Halbleiterchips aufbauen, berichten mehrere mit den Plänen vertraute Personen.

OpenAI-Chefexecutive Officer Sam Altman, der seit längerem bemüht ist, Milliardenbeträge von globalen Investoren für ein Chip-Venture einzuwerben, möchte die gesammelten Mittel nutzen, um eine Reihe von Fabriken zur Herstellung von Halbleitern zu errichten.

Die beteiligten Firmen, mit denen Altman Gespräche geführt hat, um Investoren zu finden, sind unter anderem das in Abu Dhabi ansässige Unternehmen G42 - wie Bloomberg vergangenen Monat berichtete -, und die SoftBank Group Corp., berichten einige der Personen. Die Realisierung des Projekts würde die Zusammenarbeit mit führenden Chip-Herstellern erfordern und das Netzwerk von Fabriken soll global angelegt sein, teilten einige der Personen mit.

Der Fokus auf die Produktion von Halbleitern und das Ausmaß des Projekts waren bisher nicht bekannt, obwohl bereits zuvor über Altman's Bestreben, Mittel für ein Chip-Venture aufzutreiben, berichtet wurde. Laut den informierten Personen befinden sich die Gespräche noch im frühen Stadium und es wurde noch keine vollständige Liste der beteiligten Partner und Finanziers zusammengestellt.

Altman setzt sich mit seinem Bestreben, Mittel für ein Chip-Venture aufzutreiben, dafür ein, dass die Versorgung mit Halbleitern genügend nachgekommen wird, um den allgemein immer weiter wachsenden Bedarf für künstliche Intelligenz (KI) decken zu können, teilen einige der Personen mit.

Aktuelle Prognosen zum Produktionsvolumen von KI-bezogenen Chips bleiben immer hinter der prognostizierten Nachfrage zurück. Der Bau und die Instandhaltung von Fertigungsstätten für Halbleiter ist weit kostenintensiver als die von vielen Kollegen aus der KI-Branche bevorzugte Methode.

Unternehmen wie Amazon.com Inc., Alphabet Inc.'s Google und Microsoft Corp. - OpenAI's größter Investor - konzentrieren sich typischerweise auf das Design von maßgeschneiderten Halbleitern und beauftragen anschließend externe Firmen mit der Herstellung. Der Aufbau einer einzigen modernen Fertigungsanlage kann Milliarden von Dollar kosten und die Schaffung eines Netzwerks aus solchen Anlagen würde mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

In Gesprächen mit G42 allein ging es laut Bloomberg darum, 8 bis 10 Milliarden Dollar aufzubringen, wie bereits zuvor mitgeteilt wurde, obwohl der aktuelle Stand der Diskussionen ungewiss ist. Altman ist jedoch der Meinung, dass die Branche jetzt handeln muss, um sicherzustellen, dass bis zum Ende des Jahrzehnts ausreichend Chips vorhanden sind, berichten Personen, die mit seinem Denken vertraut sind.

Seit OpenAI vor mehr als einem Jahr ChatGPT veröffentlichte, ist das Interesse an KI-Anwendungen bei Unternehmen und Verbrauchern sprunghaft gestiegen. Dies hat wiederum eine enorme Nachfrage nach der erforderlichen Rechenleistung und Prozessoren für den Aufbau und Betrieb dieser KI-Programme angestachelt.

Altman hat mehrfach betont, dass es schon jetzt nicht genügend Chips für die Bedürfnisse seines Unternehmens gibt. Intel Corp., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. und Samsung Electronics Co. führen den Markt für die Herstellung von Halbleitern an und sind potenzielle Partner für OpenAI. Altman hat sich mit Microsoft auch über den Plan ausgetauscht, und der Software-Gigant zeigt Interesse, wie zwei Personen berichten.

Altman war intensiv damit beschäftigt, das Chip-Projekt voranzutreiben, bis er im November vorübergehend als CEO von OpenAI entlassen wurde. Als er zurückkehrte, setzte er die Bemühungen wieder fort. Altman hat auch Microsoft über den Plan informiert und der Software-Riese zeigt Interesse, so zwei Personen.

