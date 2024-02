Mit Altius Minerals wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

Die Altius Minerals-Aktie wird anhand einer technischen Analyse bewertet, die auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) basiert. Der aktuelle Kurs von 17,13 CAD weist eine Abweichung von -14,78 Prozent im Vergleich zum GD200 von 20,1 CAD auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 18,09 CAD, was einer Abweichung von -5,31 Prozent entspricht, und somit auch zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Altius Minerals eingestellt waren. Mit insgesamt sechs positiven und drei negativen Tagen sowie fünf unklaren Tagen, erhält das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Altius Minerals mit 1,77 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Eine Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen konnte in den letzten Wochen bei Altius Minerals festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke gefunden wurden, erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Insgesamt wird Altius Minerals daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

