Altius Minerals Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Stimmung der Anleger gegenüber Altius Minerals ist neutral, so die jüngste Analyse unserer Analysten. Während die überwiegende Mehrheit der Kommentare auf sozialen Plattformen positiv ausfiel, waren in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen zu verzeichnen. Infolgedessen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Auf fundamentalen Grundlagen betrachtet, wird Altius Minerals im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 62,48, was einem Abstand von 80 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 318,27 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

Die Einschätzungen von Analysten der letzten zwölf Monate ergeben ein Rating von 3 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Schnitt entspricht dies einer "Gut"-Bewertung. In den letzten 30 Tagen ergibt sich ein Bild von 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 24,19 CAD, was einem möglichen Anstieg der Aktie um 28,59 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Altius Minerals-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Altius Minerals aktuell niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Metalle und Bergbau Sektor. Dieser Unterschied von 2,29 Prozentpunkten (1,53 % gegenüber 3,83 %) führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".