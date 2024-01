Altius Minerals Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für Altius Minerals liegt der aktuelle RSI-Wert bei 100, was auf eine Überkaufssituation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Altius Minerals derzeit bei 20,74 CAD. Da der Aktienkurs bei 18,04 CAD liegt, was einem Abstand von -13,02 Prozent entspricht, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 18,99 CAD, was einer Differenz von -5 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume abgeleitet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Altius Minerals 59. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 322. Dies deutet darauf hin, dass Altius Minerals aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Altius Minerals diskutiert wurde. Dies führte zu einer überwiegend negativen Stimmung und einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.